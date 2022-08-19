聯合國秘書長憂烏克蘭核電廠：任何破壞形同自殺

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（中央社烏克蘭利維夫18日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，俄羅斯占據的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭受任何破壞，都會是「自殺行為」。

法新社報導，這座核子設施周邊區域近日衝突升高。

古特瑞斯說，他「嚴重關切」這座核電廠的情況，並表示必須設為非軍事區，還說「我們必須說實話，對札波羅熱的任何潛在破壞都是自殺行為」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及古特瑞斯會談後表示，除非俄羅斯從烏克蘭撤軍，否則不可能與俄羅斯和平共處。

澤倫斯基告訴記者，他「非常驚訝」聽到艾爾段說俄羅斯「準備好實現某種和平」，還說「首先他們應該離開我們的領土，之後再看看情勢如何發展」。

英國廣播公司（BBC）報導提到，這是自俄羅斯2月侵略烏克蘭以來，澤倫斯基和古特瑞斯首度會面。

艾爾段也呼應古特瑞斯的關切，他告訴記者，他擔心札波羅熱核電廠有爆發「另一場車諾比（Chernobyl）」災難的危險。

澤倫斯基今天會談前曾批評俄羅斯蓄意攻擊這座核電廠。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110819