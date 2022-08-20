克里米亞基地爆炸 西方估黑海艦隊過半戰機折翼

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）路透社今天引述一名西方官員說法報導，俄羅斯在克里米亞半島的薩基（Saky）空軍基地本月稍早發生爆炸，使得一半以上的俄羅斯黑海艦隊海軍航空戰機無法運作。

這座空軍基地位在克里米亞半島的那佛費朵瑞夫卡鎮（Novofedorivka）附近，9日發生多起爆炸。俄國官媒「俄羅斯新聞社」（RIA）17日報導，俄軍黑海艦隊司令已被撤換，新任司令為索科洛夫（Viktor Sokolov）。

不具名西方官員表示，烏克蘭持續撼動俄軍防線，對俄羅斯後勤支援產生實質衝擊，同時「對俄羅斯領導層產生重大心理影響」。

這名官員說：「我們現在評估8月9日薩基機場事件造成黑海艦隊一半以上的海軍航空戰機無法運作。」

英國國防部12日在情報更新中說，雖然俄羅斯機隊在爆炸中只折損一小部分，但海軍的空中戰力被大大削弱。

西方官員表示，黑海艦隊的運作遇上困難，要做的遠不止於一個偶爾進行飛彈攻擊的「海岸防衛艦隊」，而且想要對烏克蘭港市敖德薩（Odessa）發動兩棲攻擊威脅的企圖也受到阻礙。

這名官員還說，總體而言，戰爭處於「接近作戰停滯的時刻」。

這名官員說：「雙方地面部隊都沒有足夠集中的地面戰鬥力來發動有效的進攻行動，這種進攻行動無論如何都會對戰爭進程產生重大影響。」

此外，塔斯社（TASS）報導，新任司令索科洛夫今天表示，俄羅斯的黑海艦隊預定今年會有12艘新艦以及更多航空器和地面車輛。

報導說，索科洛夫告訴一群年輕軍人：「黑海艦隊正在參與特別軍事行動，並會順利完成所有預定任務。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110820