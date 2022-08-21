印度雨季暴雨成災 3天就有至少50人喪生

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（中央社印度勒克瑙/布班尼斯瓦21日綜合外電報導）印度雨季暴雨引發洪水和土石流，官員今天表示，過去3天在北部和東部已有至少50人喪生。

路透社報導，豪雨侵襲數以百計村莊、沖走房屋，居民頓失所依。救援人員與時間賽跑，急於撤離生還者。

氣象局本月稍早預測印度8、9月雨量很可能維持正常水準，意味整體而言，這個亞洲第3大經濟體可望農產豐收。印度仰賴農業提振經濟成長、創造就業。農業在2兆7000億美元印度經濟中占比約15%，13億人口逾半務農。

北印喜馬拉雅山區（Himalayas）的喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）省政府官員告訴路透社，大雨過去3天在當地引發土石流，造成至少36人喪生。

同樣多山的鄰省北阿坎德省（Uttarakhand）的政府正式聲明指出，連續降雨導致4人死亡、13人失蹤。

北阿坎德省負責災害管理的官員辛哈（Ranjit Kumar Sinha）說：「我們派直升機對遍遠地區因豪雨有關事件而受困的民眾進行救援，救援行動正如火如荼展開。」

東部奧里薩省（Odisha）官員表示，暴雨不斷，當地有至少6人罹難。

洪水導致奧里薩省近80萬人受災，數以千計民眾流離失所，造成停電、停水且道路毀損。截至目前，全省已有12萬人撤離災區。

東印加爾克漢德省（Jharkhand）蘭伽縣（Ramgarh）當局指出，納爾卡里河（Nalkari river）水位高漲，昨天已有5人被沖走。地方官員米西拉（Madhvi Mishra）表示，目前找到4具遺體。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110821