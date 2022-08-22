歐丁嘉正式提訴訟 盼推翻肯亞總統大選結果

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（中央社奈洛比22日綜合外電報導）肯亞落選反對派領袖歐丁嘉（Raila Odinga）今天透過律師宣布，他已向該國最高法院提交線上請願書，挑戰8月9日總統大選的爭議性結果。

法新社報導，肯亞選委會15日宣布現任副總統魯托（William Ruto）以不到2個百分點的些微差距擊敗歐丁嘉後，得到現任總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）背書支持，但第5度競選總統失利的歐丁嘉表態拒絕接受大選結果，並批評大選早已淪為「笑話」。

歐丁嘉的一名律師馬安佐（Daniel Maanzo）表示，「請願書已提交，法院很快就會收到。我們提出充分證據，希望能在這場法律戰中獲勝。」

歐丁嘉的另一名律師姆旺吉（Paul Mwangi）則告訴法新社，他們將趕在下午2時的截止時間前，向法院提交紙本請願書。

由於選舉結果在部分地區引發強烈抗議，外界擔憂肯亞過往選後暴力的情況可能再度發生。

根據肯亞法律，接下來最高法院7名法官將有14天時間作出裁決。如果最高法院裁定選舉無效，當局必須在60天內重新舉行大選。（譯者：施施/核稿：楊明暐）1110822