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肯亞總統大選 選務當局宣布現任副總統魯托勝出

2022/8/16 03:23
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（中央社奈洛比15日綜合外電報導）肯亞選舉委員會今天宣布，現任副總統魯托（William Ruto）贏得8月9日舉行的總統大選，但選舉委員會有數名委員拒絕認可魯托勝選，這讓選委會宣布的結果陷入爭議。

獨立選舉與選區劃分委員會（IEBC）主席契布卡提（Wafula Chebukati）說，魯托在總統大選拿下將近718萬張選票，得票率50.49%，他的對手歐丁嘉（Raila Odinga）拿下超過694萬張選票，得票率48.85%。

契布卡提表示：「依據法律，我…特此宣布，魯托已正式當選總統。」

法新社報導，肯亞的獨立選舉與選區劃分委員會公布大選結果後，魯托誓言要跟肯亞「所有領袖」合作。

但大選結果公布前不久，獨立選舉與選區劃分委員會7名委員之中有4人表示，他們無法認可魯托勝選的結果。

肯亞8月9日舉行總統大選以及國會和地方選舉，但選委會計票進度緩慢，加上肯亞近年曾發生選舉爭議引發暴力的情況，加劇社會不安。

美聯社報導，候選人或其他人士有7天時間可以對總統大選結果提出任何質疑。肯亞最高法院將有14天的時間做出裁決。（譯者：陳彥鈞）1110816

魯托
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