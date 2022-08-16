肯亞總統大選後爆示威 國家恐再陷動盪

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（中央社奈洛比15日綜合外電報導）肯亞總統大選結果引發爭議，部分地區今天爆發暴力示威，恐讓肯亞再陷動盪。

肯亞人焦急等待數日之後，肯亞選舉委員會今天宣布，現任副總統魯托（William Ruto）以些微差距擊敗對手歐丁嘉（Raila Odinga），贏得8月9日的總統大選。

但選委會本身對選舉結果意見分歧，歐丁嘉大本營今天爆發民眾示威，示威群眾投擲石塊，並放火焚燒輪胎，顯見今天選舉結果公布對緩和緊張情緒幫助不大。

由於肯亞人對過去的選後暴力創傷猶存，魯托和歐丁嘉先前都允諾，若選後出現爭議，會在法院、而非街頭解決。

但他們的呼籲阻止不了77歲候選人歐丁嘉的支持者，他們聚集在歐丁嘉大本營基蘇姆（Kisumu）街頭和警方爆發衝突，遭警方以催淚瓦斯驅離；首都奈洛比兩個長年為歐丁嘉票倉的貧民窟，今天也爆發示威。

2002年以來，肯亞總統大選次次都有爭議，外界認為本屆歐丁嘉也幾乎篤定會向最高法院提出挑戰。歐丁嘉的競選搭檔卡魯亞（Martha Karua）在推特上說：「不到最後一刻，結果無從分曉。」

獨立選舉與選區劃分委員會（IEBC）主席契布卡提（Wafula Chebukati）表示，魯托得票率50.49%，歐丁嘉得票率48.85%。

肯亞人等著聆聽第5次競選總統失利的歐丁嘉講話時，獨立選舉與選區劃分委員會7名委員已有4人表示無法認可魯托勝選。

獨立選舉與選區劃分委員會對2017年大選的處理引發嚴厲批評後，今天爆出的爭議可能更進一步傷害委員會名聲。

儘管現年55歲的魯托承諾與「所有領導人」合作，但未來幾天各界目光都將集中在歐丁嘉身上。分析家警告，示威活動可能繼續在基蘇姆和奈洛比一些地區上演。

人口約5000萬的肯亞現在物價飛漲、乾旱嚴重、地方腐敗，人民對政治菁英日益幻滅。

候選人有7天時間可針對總統大選結果向最高法院提出挑戰，最高法院有14天做出裁決，如果最高院宣布大選無效，就必須在60天內重新投票。

2017年8月，歐丁嘉拒絕接受選舉結果之後，最高院宣布大選無效，之後肯亞爆發多場示威，數十人遭警方擊斃。

但肯亞史上最嚴重的選後暴力發生在2007年一場爭議大選之後，當時因為不同族群間出於政治動機爆發流血衝突，1100多人因此喪生。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110816