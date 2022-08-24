更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰火6個月釀難民危機、全球經濟惡化 各方代價一次看
國際

俄烏戰火6個月釀難民危機、全球經濟惡化 各方代價一次看

新疆再教育營倖存者：囚3年被逼唱紅歌 北京持續建營地
兩岸

新疆再教育營倖存者：囚3年被逼唱紅歌 北京持續建營地

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

降低對俄能源依賴 德加簽署跨大西洋氫供應協議

2022/8/24 09:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華23日綜合外電報導）加拿大和德國領袖今天簽署綠氫（green hydrogen）供應夥伴協議，在歐洲尋求減少對俄羅斯能源依賴之際，為建立跨大西洋供應鏈一事鋪路。

法新社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在與來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）聯合舉行的記者會上說：「這是對加拿大作為潔淨能源領導者的認同。」

杜魯道補充表示：「作為世界一體，我們不能繼續依賴將能源政策武器化的專制國家，像是俄羅斯，他們不關心環境後果或勞工權利，甚或人權。」

西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而祭出制裁，莫斯科則以削減對歐洲出口能源作為報復，迫使歐洲國家爭相尋找替代品。

蕭茲表示，有必要討論「短期緊縮和液化天然氣（問題），但長期來看，真正的潛力來自風力充沛、人口稀少的瀕大西洋省分的綠氫」。

加拿大目標成為氫及其他相關潔淨科技的主要生產暨出口國，以取代造成氣候暖化的化石燃料，而德國率先響應，成為加國的第一個客戶。

在聯合聲明中，杜魯道和蕭茲概述「啟動氫經濟並創建跨大西洋氫供應鏈」的計畫。

聲明指出，這項計畫最快將於2025年向德國交付第一批加拿大生產的氫。

歐洲欲擺脫對俄羅斯及亞洲能源的依賴。加拿大表示，加國也會將氫出口至更廣大的歐洲市場，「有助歐洲能源安全」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110824

杜魯道
溫哥華槍擊案2死2傷 歹徒遭警擊斃 85歲教宗啟程飛行10小時 赴加拿大向原住民道歉
蕭茲
立陶宛可能聯合區域國家 禁俄遊客入境 德9歐元月票大眾運輸無限搭 總理考慮後續計畫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族