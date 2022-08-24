降低對俄能源依賴 德加簽署跨大西洋氫供應協議

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（中央社渥太華23日綜合外電報導）加拿大和德國領袖今天簽署綠氫（green hydrogen）供應夥伴協議，在歐洲尋求減少對俄羅斯能源依賴之際，為建立跨大西洋供應鏈一事鋪路。

法新社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在與來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）聯合舉行的記者會上說：「這是對加拿大作為潔淨能源領導者的認同。」

杜魯道補充表示：「作為世界一體，我們不能繼續依賴將能源政策武器化的專制國家，像是俄羅斯，他們不關心環境後果或勞工權利，甚或人權。」

西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而祭出制裁，莫斯科則以削減對歐洲出口能源作為報復，迫使歐洲國家爭相尋找替代品。

蕭茲表示，有必要討論「短期緊縮和液化天然氣（問題），但長期來看，真正的潛力來自風力充沛、人口稀少的瀕大西洋省分的綠氫」。

加拿大目標成為氫及其他相關潔淨科技的主要生產暨出口國，以取代造成氣候暖化的化石燃料，而德國率先響應，成為加國的第一個客戶。

在聯合聲明中，杜魯道和蕭茲概述「啟動氫經濟並創建跨大西洋氫供應鏈」的計畫。

聲明指出，這項計畫最快將於2025年向德國交付第一批加拿大生產的氫。

歐洲欲擺脫對俄羅斯及亞洲能源的依賴。加拿大表示，加國也會將氫出口至更廣大的歐洲市場，「有助歐洲能源安全」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110824