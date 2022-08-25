涉移民相關罪嫌 英前駐緬甸大使據報關押仰光

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（中央社仰光25日綜合外電報導）3名知情人士今天透露，英國前駐緬甸大使鮑曼（Vicky Bowman）已遭緬甸當局羈押。這個東南亞國家現由去年透過政變奪權的軍政府執政。

路透社和法新社報導，因事涉敏感要求不具名的消息人士說，目前擔任緬甸企業責任中心（MCRB）主任的鮑曼和曾是緬甸政治犯的藝術家丈夫登林（Htein Lin）昨天遭到羈押。

了解內情的一名消息人士說，鮑曼和登林被控犯下移民相關罪行。他們已還押候審，羈押地點是音山（Insein）監獄。這座惡名昭彰的監獄位於緬甸商業重鎮仰光郊區，獄中關押了許多政治犯。

緬甸自軍方2021年初推翻民選政府並接管政權後，即陷入政治和經濟混亂，大批異議人士遭到逮捕羈押，軍政府在全國各地鎮壓武裝反抗行動。

仰光英國使館發言人表示：「我們為一名英國女性在緬甸被捕感到擔心。我們正與地方當局接觸，並提供領事協助。」

鮑曼於2002至2006年間擔任英國駐緬甸大使，她對緬甸事務有30年以上經驗，能說流利緬語。登林則是緬甸最知名藝術家之一，也是資深民主倡議人士，因反對先前的軍事政權而在1998至2004年間入獄6年半。（譯者：張佑之/核稿：施施）1110825