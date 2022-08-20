緬甸軍政府：判決過後 考慮讓翁山蘇姬返家軟禁

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緬甸軍政府領導人敏昂萊19日表示，他將考慮允許被廢黜的文人政府領袖翁山蘇姬從監獄監禁改為居家軟禁。（中央社檔案照片）

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（中央社仰光19日綜合外電報導）緬甸軍政府領導人敏昂萊今天表示，他將考慮允許被廢黜的文人政府領袖翁山蘇姬從監獄監禁改為居家軟禁，但前提是針對她的一連串案件都先達成判決。

路透社報導，軍方表示，去年2月在軍事政變中被推翻的翁山蘇姬於今年6月被移送至首都奈比多（Naypyitaw）的監獄，被單獨監禁。這位現年77歲的諾貝爾和平獎得主和民主擁護者，過去30年中，大約有一半時間遭到軟禁。

自政變以來，翁山蘇姬已被指控貪污、選舉舞弊等至少18項罪名，並被判處數年監禁。她則稱這些指控荒謬，並一概否認。

一名聯合國高級官員本週訪問緬甸，要求允許翁山蘇姬返家。對此，敏昂萊（Min Aung Hlaing）的書面回應今天在國家電視台上播出。

他在聲明中說：「達成判決後…我會考慮這件事。我們沒有對她提出嚴厲指控，甚至展現出憐憫，儘管我們能做的還有更多。」

翁山蘇姬的父親是領導緬甸脫離大英帝國獨立的翁山將軍，她在抗議數十年的軍事統治後，於1989年首次被軟禁。1991年，她因爭取民主而獲得諾貝爾和平獎，但直到2010年才從軟禁中獲釋。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110820