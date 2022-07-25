美譴責緬甸軍政府處決民主派人士 人權組織批殘忍

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（中央社仰光25日綜合外電報導）國際人權組織「人權觀察」今天說，緬甸軍政府處決前國會議員與知名民主活動人士在內的4人，是「極其殘忍的行為」。同時，美國駐緬甸大使館發聲明譴責緬甸軍政府的粗暴行徑。

法新社報導，美國駐緬甸大使館透過Twitter官方帳號發表聲明說：「軍政府處決民主派人士和民選官員，只因他們行使基本的自由權利，我們予以譴責。」

日本外務大臣林芳正今天指出，緬甸軍政府處決民主派人士之舉，令人深感關切，這只會使得緬甸在國際社會進一步遭到孤立。

「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區代理總監皮爾遜（Elaine Pearson）表示，處決民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）和反對派前國會議員漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）是「極其殘忍的行為」。她並呼籲國際社會「向（緬甸）軍政府表明，將會為其犯下的罪行付出代價」。

緬甸平行政府「民族團結政府」發言人喬紹（Kyaw Zaw）說：「我感到極為悲傷…在這件事上，我要用最強烈的措辭來譴責軍政府。」

國際危機組織（International Crisis Group）緬甸問題分析家霍塞（Richard Horsey）說：「藉由對話來終結政變造成之危機的任何可能性都已消失，這彰顯了軍政府將為所欲為、不聽任何人所言的態度。軍政府可能認為那是它在展現實力，但這可能是一個嚴重的誤判。」

緬甸智庫「坦帕迪巴研究所」（Tampadipa Institute）所長欽紹溫（Khin Zaw Win）說：「首先，這代表沒有回頭路了。由於已經30年沒有人被處決，以致讓我們覺得死刑可能已永遠被廢除了，但這讓時光倒轉，使得這個國家回到過去黑暗的時代。」

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聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）說：「聽到軍政府處決緬甸愛國人士、人權與民主捍衛者的消息，我感到憤怒及悲痛。針對遭處決者的家人、朋友和至愛，以及其他因為軍政府日益升高的暴行而受害的所有緬甸人，我的心與他們同在。」

東南亞人權組織「鞏固人權」（Fortify Rights）創辦人史密斯（Matthew Smith）說：「這些可怕的處決根本就是謀殺，這是軍政府正在進行危害人類罪、攻擊平民之眾多犯罪的一部分，軍政府以為這能將恐懼灌入革命的心，這真是大錯特錯。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110725