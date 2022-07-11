防犯罪也防民運 緬甸軍政府廣設中國監控系統

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（中央社新加坡11日綜合外電報導）知情人士表示，為了維護安全，以及在某些狀況下，維護國內和平，緬甸軍政府正在全國越來越多城市架設中國所製造、具有人臉辨識功能的監控攝影系統。

3名因害怕軍政府報復而不願具名的消息人士提供給路透社的訊息稱，自2021年2月軍方發動政變以來，緬甸地方政府已在至少5個城市實施新的攝影監控計劃，包括緬國第4大城毛淡棉（Mawlamyine）。

消息人士和當地媒體稱，遭軍方罷黜和逮捕的文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的前政府為預防犯罪，在5個城市安裝或計劃安裝攝影監控系統，新計劃則是額外增加的。

軍政府發言人和10個城市的市政府皆未接聽路透社詢問此事的電話。路透社也無從取得相關標案的資料或造訪這些城市以查證攝影機安裝的情況。

一名消息人士表示，軍政府正計劃為緬甸7個邦和7個省的每個城市設置攝影監控系統。這位消息人士曾兩次聽取不同的人所作軍政府相關計劃的簡報。

軍政府推動攝影監控系統計劃的規模，過去未曾有媒體報導過。

3名消息人士稱，相關招標已由「菲斯卡安全及通訊公司」（Fisca Security & Communication）和「濃約科技公司」（Naung Yoe Technologies Co）等當地採購商得標。這些公司向中國監控巨頭「浙江大華技術」（Zhejiang Dahua Technology）、華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）和海康威視（Hikvision）採購攝影機和相關技術。

總部在仰光的菲斯卡和濃約，以及華為和大華，對路透社的詢問不予置評。海康威視聲明稱，該公司未曾直接向緬甸政府有關當局銷售產品，其海外市場客戶是經銷商和系統整合商，且該公司也未出售人臉辨識技術給緬甸。

至於海康威視是否知道其能夠運行人臉辨識軟體的硬體已被賣到緬甸的案例，該公司並未回應。

3名消息人士還表示，得標的緬甸採購公司有時會使用本地和地區公司開發的人臉辨識軟體，因為中國的軟體授權費很高。但他們未提供軟體公司名稱。

全球許多城市都使用閉路電視（CCTV）或影像監控系統來遏止犯罪。爭議越來越大的人臉辨識軟體也被用到，在美國，將這種技術用於執法的情況日益普遍。一些複雜的系統，例如在中國城市使用的系統，會使用人工智慧將人的即時影像與影像資料庫進行比對。

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知悉緬甸計劃的人士和人權團體擔憂，新的監控計劃可能被用來鎮壓民主活動人士和反抗團體，政變後這些人都被軍政府列為恐怖分子。

人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）說：「監控攝影機對（緬甸）民主活動人士構成嚴重風險，因為軍方和警察可用來追蹤他們的行動，釐清活動人士之間的關聯，確認他們秘密集會的地方，並辨識和攔截活動人士使用的汽車和機車。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110711