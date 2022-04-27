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緬甸政變
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緬甸政變1/256

翁山蘇姬貪汙罪閉門審判 罪名成立判5年

2022/4/27 16:16（4/27 16:30 更新）
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知情人士表示，緬甸軍政府法院27日以貪汙為由，判處遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬5年徒刑。（中央社檔案照片）
知情人士表示，緬甸軍政府法院27日以貪汙為由，判處遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬5年徒刑。（中央社檔案照片）
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（中央社仰光27日綜合外電報導）知情人士表示，緬甸軍政府法院今天以貪汙為由，判處遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬5年徒刑。她共面臨11項貪汙指控，今天審判的只是第1案。

這位諾貝爾獎得主曾領導緬甸5年，2021年遭軍方發動政變推翻。她被控至少18項罪名，如被定罪，最高可處近190年徒刑。

這名消息人士表示，首都奈比多（Naypyitaw）的法官甫開庭就宣布這項判決。由於審判為閉門進行、相關訊息受到管控，這名消息人士不願具名。

此案聚焦76歲的翁山蘇姬

翁山蘇姬小檔案

  • 生日：1945年6月19日
  • 學歷：英國牛津大學聖休學院哲學、政治與經濟學士
  • 經歷：1988年領導緬甸民主運動，1989年起遭軍方長期軟禁15年，1990年領導的全國民主聯盟贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢
    2011年緬甸結束近50年軍事獨裁統治，2015年翁山蘇姬領導全國民主聯盟在首次自由選舉中全面執政，2020年大選再次勝出
  • 爭議：2017年對洛興雅穆斯林發動血腥軍事鎮壓，遭國際指控實施種族清洗造成數千人喪命，約74萬洛興雅人逃至鄰國孟加拉。翁山蘇姬支持軍方行為，人權鬥士形象破滅
  • 獲獎：1990年獲最高人權獎沙卡洛夫獎。2020年因洛興雅人爭議，喪失繼續出席沙卡洛夫獎得獎人活動的權利
    1991年獲諾貝爾和平獎
    2007年獲加拿大榮譽公民頭銜，2018年因洛興雅人爭議被撤銷
    2012年獲美國國會頒發最高榮譽的國會金質獎章
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被控收受前仰光省省長漂敏登（Phyo Min Thein）11.4公斤黃金與總額60萬美元的賄賂。

翁山蘇姬否認收賄，稱指控「荒謬」。

翁山蘇姬先前被軟禁在不知名的地點，目前不清楚她是否會轉至監獄服刑。

國際社會稱這些審判是鬧劇，要求軍政府立即將她釋放。

緬甸軍政府表示，翁山蘇姬是因為犯罪受審，且一直以來都依據法律獨立審判，一切程序正當。目前無法聯絡上軍政府發言人詢問看法。

翁山蘇姬去年2月1日清晨被捕以來，遭控多項罪名，從違反選舉法與國家機密法到煽動與貪汙都有。支持者說，捏造這些罪名，為的就是扼殺她重返政壇的機會。

先前，翁山蘇姬已因煽動反對軍方、違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規定以及違反電信通訊法，遭判處6年徒刑（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110427

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