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緬甸政變
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緬甸政變1/253

緬甸軍政府升高鎮壓 判民主聯盟國會議員死刑

2022/1/22 21:34（1/22 22:14 更新）
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緬甸軍政府表示，「全國民主聯盟」黨籍的國會議員漂扎亞導（圖）已被軍事法庭判處死刑。（圖取自維基共享資源；版權屬公有領域）
緬甸軍政府表示，「全國民主聯盟」黨籍的國會議員漂扎亞導（圖）已被軍事法庭判處死刑。（圖取自維基共享資源；版權屬公有領域）
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（中央社仰光22日綜合外電報導）緬甸軍政府表示，「全國民主聯盟」黨籍的國會議員漂扎亞導因犯恐怖罪，已被軍事法庭判處死刑。

法新社報導，全國民主聯盟（NLD）主席是被推翻的文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），漂扎亞導（Phyo Zeyar Thaw）被判死顯示，軍政府正加強打壓民主聯盟。

自2月軍方發動政變以來，緬甸局勢即陷入混亂，根據當地人權監督團體統計，政變後對異議人士的鎮壓行動造成超過1400人喪生。

包括民主聯盟盟友在內的反軍政府人士，已藏匿在緬甸各地，而全緬各地也湧現「人民防衛部隊」（People's Defence Forces），對政府軍作戰。

軍政府發表聲明說，去年11月被捕的漂扎亞導因觸犯反恐法而被判處死刑。

軍政府聲明並說，民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）也被軍事法庭判處死刑，聲明附有兩人的照片。吉米（Jimmy）是覺敏友較為人所熟知的暱稱。

國營媒體晚間新聞也報導了兩人判死的消息。軍政府已判處數十名反政變的活躍人士死刑，以配合對異議人士的全面打壓，不過緬甸已有數十年未執行死刑。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1110122

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