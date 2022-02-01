緬甸政變滿1年 美英加再祭制裁

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）緬甸軍方發動政變距今一年，美國、英國與加拿大今天對緬甸軍政府司法官員實施聯合制裁；華府另制裁涉軍火買賣的兩個實體與相關人員。

路透社報導，美、英、加等早前已對軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）及相關成員實施制裁，這回再針對起訴諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的司法官員予以制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，共同制裁行動顯示國際社會對緬甸人民的支持，也「進一步促使緬甸政權應為政變與暴力負起責任」，並指緬甸軍方為鞏固掌控權，有近1500人喪生和1萬人被拘禁。

美財政部表示，今天總共對7人與兩個實體實施制裁，包括軍政府總檢察長席達烏（Thida Oo，音譯）；並指席達烏辦公室對翁山蘇姬羅織政治動機的罪名指控。

華府另實施制裁的對象，包括被指為緬甸軍政府從海外購買武器的一家軍火採購機構；和據信是軍火商塔查（Tay Za）和他的兩個成年的兒子；以及物流公司KT Services & Logistics Company及其執行長明喬東（Jonathan Myo Kyaw Thaung，音譯）。

美財政部指出，這家物流公司隸屬KT集團（KT Group）旗下，每年以300萬美元向緬甸軍方所屬公司租借仰光（Yangon）一處港口；此集團從新加坡、泰國與菲律賓等地，和企業往來做生意。

運動團體「全球見證」（Global Witness）活動領導人杜諾維茲（Paul Donowitz）表示，今天的制裁行動提醒緬甸業界，從事軍火採購並從中獲利會有後果產生的。

緬甸軍方2021年2月1日對民選政府發動政變，實質領袖暨諾貝爾獎得主翁山蘇姬與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖均遭突襲且拘禁至今。

76歲的翁山蘇姬正面臨一系列刑事和貪腐指控，包括違反國家機密法，這些指控若定罪，最高刑期總和將超過100年。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110201