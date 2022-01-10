翁山蘇姬非法持有對講機等罪名成立 再判4年徒刑

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（中央社仰光10日綜合外電報導）遭罷黜的緬甸民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）一系列案件的最新審判出爐，軍事法庭今天宣判翁山蘇姬3項罪名成立，需入監服刑4年。

法新社報導，緬甸軍方去年2月1日清晨發動政變推翻諾貝爾和平獎得主 翁山蘇姬 翁山蘇姬小檔案 生日：1945年6月19日

學歷：英國牛津大學聖休學院哲學、政治與經濟學士

經歷：1988年領導緬甸民主運動，1989年起遭軍方長期軟禁15年，1990年領導的全國民主聯盟贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢

2011年緬甸結束近50年軍事獨裁統治，2015年翁山蘇姬領導全國民主聯盟在首次自由選舉中全面執政，2020年大選再次勝出

2011年緬甸結束近50年軍事獨裁統治，2015年翁山蘇姬領導全國民主聯盟在首次自由選舉中全面執政，2020年大選再次勝出 爭議：2017年對洛興雅穆斯林發動血腥軍事鎮壓，遭國際指控實施種族清洗造成數千人喪命，約74萬洛興雅人逃至鄰國孟加拉。翁山蘇姬支持軍方行為，人權鬥士形象破滅

獲獎：1990年獲最高人權獎沙卡洛夫獎。2020年因洛興雅人爭議，喪失繼續出席沙卡洛夫獎得獎人活動的權利

1991年獲諾貝爾和平獎

2007年獲加拿大榮譽公民頭銜，2018年因洛興雅人爭議被撤銷

2012年獲美國國會頒發最高榮譽的國會金質獎章 看更多 關閉 政府，結束緬甸短暫的民主實驗，翁山蘇姬本人則從政變迄今一直遭到拘留。

軍方將領奪權在全國各地普遍掀起抗議示威聲浪，安全部隊試圖以大規模拘留民眾和血腥鎮壓來弭平異議；根據當地觀察組織說法，政變迄今已造成逾1400名平民喪命。

知悉法院今天判決結果的消息人士告訴法新社，76歲的翁山蘇姬因與非法進口及持有對講機有關的2項指控，以及1項違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範的指控被判有罪。

對講機的指控源於政變當天軍人突襲翁山蘇姬住處，據稱搜出該違禁設備。

法院去年12月宣判翁山蘇姬在競選期間因煽動及違反COVID-19防疫規定，遭判處4年有期徒刑，今天審判結果讓刑罰再添一筆。

軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）當時將刑期減為2年，並表示翁山蘇姬可以在首都奈比多（Naypyidaw）家中軟禁服刑。

去年12月的判決引發國際撻伐，緬甸大眾恢復舊有的抗議策略，以敲打鍋碗瓢盆方式表達憤怒。

在判決出爐前，人權觀察（Human Rights Watch）研究員曼尼孟（Manny Maung）表示，進一步判罪將加深全國不滿。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1110110