更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 國際
緬甸政變
新聞專題
緬甸政變2/249

緬甸平民遭屠戮 美國再度呼籲對軍政府武器禁運

2021/12/29 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國今天再度呼籲，對緬甸軍政府實施武器禁運，因為緬甸東部克耶邦普盧索鎮平安夜發生屠殺，出現了至少30具焦屍。「拯救兒童基金會」證實，兩名員工不幸遇害。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「無辜百姓與人道工作者淪為下手對象令人無法接受，軍方對緬甸人民犯下的普遍暴行凸顯出，對軍方某些人究責已刻不容緩。」布林肯提及緬甸時，使用的是舊稱Burma而非目前通用的Myanmar。

他發表聲明說：「為了達成這個目標並防止緬甸再度發生暴行，國際社會必須採取更多措施，包括對緬甸軍方停止出售武器及軍民通用科技。」

反軍方的民兵表示，他們在克耶邦（Kayah）一條公路上發現超過30具焦屍，包括婦幼在內。當地力挺民主的叛軍持續與政府軍交戰。

拯救兒童基金會（Save the Children）則證實，事發時正巧在現場的兩名員工不幸遇害。

當地人權監督團體指出，自今年2月爆發推翻民選政府的政變以來，緬甸局勢動盪至今，超過1300人因安全部隊鎮壓而喪命。

美國已對發動政變的緬甸軍頭施加一連串制裁，並一如其他西方國家，早已限制武器落入緬甸軍方手中。在政變前的民主過渡期間，緬甸軍方因殘忍對付洛興雅族（Rohingya），而被控犯下違反人道罪。

聯合國大會6月間表決通過，防止武器流入緬甸，不過這項決議僅具象徵性，因權力較大的聯合國安理會（Security Council）並未予以表決。

在安理會享有否決權的中國及俄羅斯以及鄰國印度，都是緬甸主要的軍火供應源。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1101229

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀