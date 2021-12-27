緬甸暴力升溫 新任聯合國特使深表關切

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（中央社仰光27日綜合外電報導）新任聯合國緬甸事務特使海澤（Noeleen Heyzer）今天表示，她對緬甸暴力升級「深為關切」，並呼籲軍政府與反對陣營在新年停火。

海澤在10月被指派出任聯合國緬甸特使以來的首篇聲明中說，她「對於克倫邦（Kayin State）和緬甸其他地區的暴力持續升級，深為關切」。

緬甸當地觀察團體稱，反對軍政府2月政變的全國抗議活動遭到血腥鎮壓，超過1300人喪命，逾1萬1000人被捕。

聯合國和東南亞國家協會（ASEAN）等試圖以外交手腕解決緬甸危機，但到目前為止進展不大，緬甸軍方拒絕與反對他們奪權的一方接觸。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）10月指派來自新加坡的聯合國資深官員海澤（Noeleen Heyzer）擔任緬甸特使，接替瑞士外交官柏其納（Christine Schraner Burgener）。

此外，媒體報導，緬甸東部克耶邦（Kayah State）至少35名平民在24日一場攻擊中遭殺害、遺體化為焦屍，聯合國官員昨天對此表達「震驚」，並要求緬甸政府展開調查。

非營利組織「拯救兒童基金會」（Save the Children）的2名工作人員仍下落不明，此前他們的車輛及其他幾輛車在克耶邦遇襲並被焚毀。基金會今天表示，他們仍在調查這起事件。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101227