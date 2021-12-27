緬甸軍與少數民族衝突頻傳 數千緬人逃泰國避難[影]

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）緬甸軍政府的軍隊和少數民族部隊在泰緬邊境發生衝突，數千名緬甸民眾越過邊境到泰國避難。泰國官方表示會提供難民人道救援，並持續和聯合國難民署及非政府組織合作。

緬甸自今年2月發生軍方政變以來政局動盪不安，近來軍政府的軍隊和少數民族克倫民族聯盟（Karen National Union）的武裝部隊在泰緬接壤的邊境上屢屢發生衝突，造成許多緬甸人越過邊境逃往泰國避難。

社群網站貼文顯示，許多民眾以步行方式渡過莫衣河（Moei River）走避鄰國。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，和緬甸接壤的泰國達府（Tak Province，華人稱為來興府）府尹宋猜（Somchai Kitcharoenrungroj）表示，到昨天為止，共有5358位緬甸人越過莫衣河入境泰國避難。

影片來源：Bloomberg Quicktake: Now

宋猜表示，安全官員已向在美索（Mae Sot）和波帕（Phop Phra）的難民提供人道援助，並提供受傷民眾醫療照護。泰國官方警告衝突雙方不要讓戰火波及到泰國，部分達府居民擔心被流彈波及，暫時離開家去避難。

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）今天對媒體表示，泰國一直和聯合國難民署（UNHCR）有密切且良好的合作，這次雙方仍會密切合作，若難民的需求大到泰國無法單方面處理，泰國會和聯合國難民署共同評估和計畫。

塔尼表示，泰國官方會持續監測邊境的狀況，關注的範圍從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的狀況、邊境人口販運到這次的人道考量，且泰國官方會持續和聯合國難民署以及各個非政府組織合作。（編輯：馮昭）1101227