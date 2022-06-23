軍政府：翁山蘇姬自祕密軟禁處移至新獄單獨囚禁

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（中央社仰光23日綜合外電報導）緬甸軍政府發言人今天表示，遭罷黜的文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）已從原本被軟禁的秘密地點移送至首都奈比多（Naypyidaw）的監獄設施單獨監禁。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在聲明中表示，自昨天開始，「根據刑法…（翁山蘇姬）已移往獄中單獨囚禁。」

消息人士透露，翁山蘇姬去年遭罷黜後，被軍政府軟禁在奈比多一處祕密地點，由多名家務人員陪同，她的狗也隨行。

軟禁期間，翁山蘇姬只有在前往軍政府法庭出庭時，才會離開遭軟禁的地點。

翁山蘇姬的辯護律師已被禁止接受媒體訪問，記者也不得採訪法庭審理過程。

在前任軍政府治下，18日剛過77歲生日的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬也曾遭軟禁約15年，當時幾乎都被軟禁在她位於仰光的家中。

截至目前，翁山蘇姬已因貪腐、煽動群眾對抗軍方、違反COVID-19防疫規定，以及違反電信法等罪名，被判處11年徒刑。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110623