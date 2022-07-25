軍政府處決4民運人士 緬甸逾40年首次

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（中央社仰光25日綜合外電報導）東南亞國家緬甸國營媒體今天報導，該國軍事當局已經處決了4名被控協助進行「恐怖行動」的民主活動人士，這是緬甸數十年來首次處決人犯。

綜合法新社與路透社的報導，這4人在1月一次閉門審判中被判死刑，他們被控協助民兵與軍方對抗。緬甸軍方去年發動政變奪取政權，並血腥鎮壓異議人士。

這項死刑判決招致國際譴責，兩名聯合國專家稱那是向民眾「灌輸恐懼的卑鄙作法」。

緬甸國營報紙 「緬甸環球新光報 」（Global New Light of Myanmar）表示，遭處決的人包括：民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）、前國會議員暨前嘻哈藝術家漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）。

53歲的覺敏友及41歲的漂扎亞導，6月上訴失敗。漂扎亞導是被趕下台的緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi） 的盟友。

該報稱，被處決的這4人是依反恐法和刑法被起訴，並根據獄政程序執行死刑。報導中並未進一步說明。

緬甸過往處決人犯，是以絞刑的方式進行。

緬甸維權組織「援助政治犯協會 」（Assistance Association of Political Prisoners, AAPP）表示，緬甸上一次執行死刑，已經是在1980年代的事了。

自從去年發生軍事政變後，緬甸一直動盪不安，且在軍方鎮壓各個城市多半是和平方式進行的示威後，衝突蔓延到全國各地。

「援助政治犯協會」表示，自從發生軍事政變以來，已經有超過2100人遭維安部隊殺害。但是，緬甸軍政府堅稱這個數字被誇大了。

由於衝突已經擴展到很偏遠的地方，少數民族組成的反對派團體也在跟軍政府對抗，因此暴力的真實情況很難評估。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110725