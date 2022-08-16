翁山蘇姬再遭判刑6年 歐盟譴責緬甸法院不公正

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（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天譴責緬甸法院以貪腐為由，「不公正」地判處前文人政府領袖翁山蘇姬6年徒刑，並呼籲立即釋放她。

法新社報導，在原有刑期上增加6年徒刑後，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）如今面臨17年徒刑。

波瑞爾在推特（Twitter）寫道：「我譴責對翁山蘇姬增加6年徒刑的不公正判決。」他呼籲緬甸政權「立即無條件釋放她」。

他並敦促緬甸軍政府釋放「所有政治犯，並尊重人民的意願」。

77歲諾貝爾和平獎得主 翁山蘇姬 翁山蘇姬小檔案 生日：1945年6月19日

學歷：英國牛津大學聖休學院哲學、政治與經濟學士

經歷：1988年領導緬甸民主運動，1989年起遭軍方長期軟禁15年，1990年領導的全國民主聯盟贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢

2011年緬甸結束近50年軍事獨裁統治，2015年翁山蘇姬領導全國民主聯盟在首次自由選舉中全面執政，2020年大選再次勝出

2011年緬甸結束近50年軍事獨裁統治，2015年翁山蘇姬領導全國民主聯盟在首次自由選舉中全面執政，2020年大選再次勝出 爭議：2017年對洛興雅穆斯林發動血腥軍事鎮壓，遭國際指控實施種族清洗造成數千人喪命，約74萬洛興雅人逃至鄰國孟加拉。翁山蘇姬支持軍方行為，人權鬥士形象破滅

獲獎：1990年獲最高人權獎沙卡洛夫獎。2020年因洛興雅人爭議，喪失繼續出席沙卡洛夫獎得獎人活動的權利

1991年獲諾貝爾和平獎

2007年獲加拿大榮譽公民頭銜，2018年因洛興雅人爭議被撤銷

2012年獲美國國會頒發最高榮譽的國會金質獎章 看更多 關閉 先前已因貪腐、煽動反軍方、不遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，以及違反電信法等罪名，被判處11年徒刑。

翁山蘇姬所領導的文人政府在去年2月一場軍事政變中被推翻，她本人也遭拘禁至今，緬甸短暫的民主時期也就此結束。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110816