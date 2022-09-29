翁山蘇姬加判3年 違反政府機密法罪名成立

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（中央社曼谷29日綜合外電報導）知情人士表示，緬甸軍政府法院判處遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬和她的澳洲籍經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）3年有期徒刑。

路透社報導，被指控違反政府機密法的兩人皆不認罪。

因議題敏感而拒絕透露姓名的消息人士表示：「他們分別被判3年，不必進行勞改。」宣判在閉門法庭進行。

翁山蘇姬和她的經濟團隊數名成員遭以相同罪名起訴，最高可處14年徒刑。自從去年初軍政府發動政變奪取政權以來，包括政治人物、議員、官僚、學生和記者在內，已有數千人被捕。

法院對反軍方人士祭以嚴刑，某些案件作出監禁甚至死刑判決。軍政府堅稱法院獨立運作，強調依正當法律程序對被捕人士進行審理。

美聯社報導，翁山蘇姬內閣3名成員也被判有罪，分別遭處3年徒刑。

杜內爾是雪梨麥考瑞大學（Macquarie University）經濟學副教授，曾任翁山蘇姬顧問。自去年政變以來，翁山蘇姬一直被軍政府關押至今，杜內爾後來於等車送他去機場時被捕。

杜內爾遭控的確切細節迄今沒有公開。不過，國家電視台去年稱杜內爾能夠取得「國家金融機密資訊」，並曾試圖逃離緬甸。

杜內爾和翁山蘇姬8月出庭為自己辯護時都否認指控。

翁山蘇姬因其他案件累計已遭判20年監禁，外界普遍認為軍方目的是要詆毀她，並且藉此阻止這位民選領袖重返政壇。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1110929