公開譴責軍方政變 緬甸選美佳麗抵庇護地加拿大

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（中央社多倫多28日綜合外電報導）公開批評國內軍事政變的緬甸選美皇后韓蕾（Han Lay），今天抵達加拿大。她受困在泰國一座機場將近一週，現已獲得加國庇護。

法新社報導，韓蕾本名道娜達翁（Thaw Nandar Aung），緬裔加拿大人行動網（Burmese Canadian Action Network）成員丁蒙杜（Tin Maung Htoo）說，她「已安全抵達加拿大多倫多（Toronto）」。

丁蒙杜表示：「她目前正等候（轉機）航班以飛往沙洛鎮（Charlottetown）。」當地位於加國東部，她計畫在此定居，繼續從事反對緬甸政變的活動。這場政變推翻了緬甸民主偶像翁山蘇姬領導的文人政府。

丁蒙杜並證實，韓蕾請求政治庇護已獲得加拿大同意。

緬甸在2021年2月發生政變，當時在仰光就讀大學的韓蕾3月在泰國首都曼谷與其他63國佳麗爭奪國際萬國小姐（Miss Grand International）后冠。她當時公開譴責緬甸軍政府對平民的鎮壓行動，也呼籲國際社會救救緬甸人民。

她接受泰國報紙「鮮新聞英文報」（Khaosod English）訪問時說：「我在這要告訴全世界，請幫助緬甸人民…緬甸有許多人死在軍隊的槍口下…請救救我們。」

韓蕾的公開發言據傳讓她遭到緬甸軍政府通緝，因此她一年多以來都在泰國生活。韓蕾日前前往越南，9月21日從越南入境泰國時遭到泰國移民單位拒絕入境。

中間一度傳出韓蕾遭到拘捕，不過泰國移民官員稍後澄清韓蕾沒有被捕，只是滯留在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）。泰媒報導，韓蕾被拒絕入境是因為她的護照疑似有問題，可能是緬甸軍政府取消了她的護照。

在經過確認的韓蕾臉書網頁上有一則貼文寫道，她擔心緬甸警察會前往機場將她逮捕，因此她向聯合國難民署（UNHCR）求助。

「人權觀察」（Human Rights Watch）組織成員羅伯森（Phil Robertson）指控緬甸軍事統治當局，將護照用做「對付自己人民的武器」；同時佈下「陷阱以迫使韓蕾返回緬甸，屆時韓蕾將立即被捕，在羈押期間可能遭受虐待，然後被判罪入獄」。

根據緬甸當地一個監督團體，在軍方鎮壓異議人士的行動中已有超過1萬5000人被捕，逾2300平民遇害。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1110929