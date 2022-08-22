緬甸淘金險魂斷異鄉 雲南發布受害人影片警世

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（中央社台北22日電）東南亞求職詐騙事件頻傳，不只台灣，不少懷抱淘金夢的中國人同樣差點魂斷異鄉。雲南警方近日發布影片，一名從緬甸逃回中國的民眾表示，不配合從事詐騙就會被毆打、餵狗糧，如人間地獄。

近來頻傳遭拐騙到柬埔寨等東南亞國家從事詐騙工作的事件，且受害的不只台灣人，馬來西亞、越南和中國都傳出有受害者。

根據新華社、香港明報報導，雲南省晉寧區警方近日發布一部影片，一名被騙至緬甸北部從事電信詐騙的32歲鄧姓男子現身說法，提及當時如何被騙，在緬北被虐待的情形，以及逃回中國的經過。

這名男子表示，原本是在工地上班，2019年9月時被朋友以「到賭場上班」、「每月薪資人民幣1萬多塊」等說法吸引，因此懷抱到海外賺錢的夢想出發前往緬甸。然而原本出境之前說好的「境外天堂」，在到了當地之後成了「人間地獄」。

他說，原本以為是從事博弈相關工作，但到了當地才知道是電信詐騙。原本拒絕協助，結果被對方要求清償人民幣3萬元（約新台幣13.2萬元）的偷渡費才能離開。

這名男子提到，在當地被拘禁、毆打是家常便飯，甚至還被強迫吃狗糧，若逃跑被抓到可能被打死。「跟著他們幹活，是走上犯罪的道路；如果不幫他們幹活，一輩子的人生都完蛋了。」

報導提到，這名男子在當地受困3個月後，在管理人員不注意的情形下逃出並順利逃回雲南。由於他涉嫌協助網路犯罪活動，目前已被晉寧警方逮捕。

據報導，這支影片是警方徵求這名男子的同意後，表示願意用自己的親身經歷來警醒更多的人。他表示，「自己是能逃回來已是非常幸運，很多人想回來卻回不來。」（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110822