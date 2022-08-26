29個月將處決25名死囚 美奧克拉荷馬州政策惹議

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（中央社奧克拉荷馬市25日綜合外電報導）美國奧克拉荷馬州今天開始處決州內死刑犯，未來29個月將處死25人，占州內死囚總數58%，今後兩年平均每月處決一人，包括一些有精神疾病和堅稱自己冤枉的人犯。

雅虎新聞（Yahoo! News）報導，由於奧克拉荷馬州以往處決人犯狀況百出，包括執行過程失誤以及有些人犯因出現新證據而被證明無罪等，法律專家和批評人士都不理解，該州何以要在這麼短的期間處死這麼多人犯。

奧克拉荷馬大學法學院教授皮爾（Tracy Hresko Pearl）在接受雅虎新聞訪問時質疑道，「為什麼要急著將這25人執行死刑？」並說，兩年處決25人「很可怕」。

今天早上率先被處決的人犯寇丁頓（James Coddington），因殺死拒絕借給他50美元以購買毒品的朋友，自1997年起身繫囹圄。奧州赦免和假釋委員會本月稍早建議對他網開一面，但昨天遭到共和黨籍州長史提特（Kevin Stitt）否決。寇丁頓一再表示有悔意，他的律師也說他在鐵窗內努力洗心革面，不過仍難逃一死。

皮爾表示：「我認為，DAN證據發明後已揭露出，一般案件甚至是十分嚴重的死刑案被錯誤判決的頻率有多高。」

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事實上，根據美國國家冤案登錄中心（National Registry of Exonerations）2019年的年度報告，全美已被定罪的所有人犯中，有2%－10%是受到冤枉。許多法律專家因此指出，任何人都會認為，這個統計數字高到不容將死刑合理化。

冤案登錄中心2020年報告則指出，判決錯誤的刑事案件有半數以上是因政府失職造成的，而政府鮮少因此遭到追究。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110826