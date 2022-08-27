路透：委內瑞拉以油抵債 中國軍工企業負責運輸

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（中央社台北27日電）路透社引述消息人士和油輪跟蹤數據報導，美國雖對委內瑞拉石油出口實施制裁，但是中國委託一家國有軍工企業從委內瑞拉運送數百萬桶石油，作為抵償積欠北京數十億美元債務協議的一部分。

路透社26日報導，在華盛頓加強對委內瑞拉石油出口的制裁之後，中國石油天然氣集團於2019年8月停止運輸這個南美國家的石油。不過，委內瑞拉石油仍透過其他貿易商進入中國，而這些石油被標註來自馬來西亞。

報導引述消息人士說，2020年11月以來，中國航天科工集團持續以從中石油收購的3艘油輪運輸委內瑞拉原油。石油存放在一個也是來自中石油的油罐區。

據委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的裝運安排以及路孚特（Refinitiv）和能源分析公司Vortexa的油輪跟蹤數據，中國航天科工目前已經裝運13批共計約2500萬桶石油，包括將於9月達到中國的兩艘船。

消息人士說，這13批價值約15億美元的委內瑞拉旗艦級馬瑞（Merey）原油，在中國海關申報的是「原油」，並未標明產地。

據表示，「這些貨物嚴格按照一項政府授權進行，這些石油被指定由航天科工運送，以抵償委內瑞拉（對中國）的債務」。

另有消息人士說，雖然每批貨物的一部分是用於支付債務，但例如COVID-19疫苗等其他商品，也會從原油銷售中扣除。

這名消息人士說，「所有營收都留在中國。委內瑞拉外交部負責調解和究責」。

追蹤石油流動的能源分析公司Vortexa分析師李（Emma Li）表示，這些貨物讓委內瑞拉今年1到6月出口到中國的石油增加到每天大約42萬桶，相當於中國消費量的約3%。

報導表示，從官方數據看，中國自2019年10月以來就未從委內瑞拉進口任何石油。

委內瑞拉的債務可追溯到2007年，委內瑞拉根據石油換貸款協議從北京借款500多億美元。

據報導，目前無法確定委內瑞拉還有多少未償貸款。2020年8月，北京同意延長190億美元貸款的寬限期，但兩國都未表示期限是否已屆。（編輯：周慧盈/邱國強）1110827