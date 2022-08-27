南美毒品出口要道阿根廷 再查扣1.6噸古柯鹼

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（中央社布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導）阿根廷警方今天表示，當局已在預定輸往杜拜的動物飼料中，查扣隱藏其中的1.6噸古柯鹼，並拘捕了12人。

法新社報導，阿根廷中部羅薩里奧市（Rosario）的這項查扣作業由昨天徹夜進行到今天，凸顯阿國各港口在南美洲毒品賣向國際時所扮演的角色。

阿根廷聯邦警察緝毒部門主管官員吉夫拉（Mariano Giuffra）說，查扣的古柯鹼「市價將近6000萬美元」。

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至於逮捕嫌犯的行動則是在阿根廷全國各地進行，吉夫拉說，「他們都是阿根廷人，其中有些是知名的毒販」。當局一併查扣一些槍械、跑車和大筆現金。

羅薩里奧市距離首都布宜諾斯艾利斯310公里，是阿根廷第3大城市，也是阿國農產品出口到大西洋國家的主要港口。但當地也是阿國暴力問題最嚴重的城市，命案發生率是全國平均數字的3倍。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1110827