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英1/4成年人為省錢今冬不開暖氣 在野黨批國家醜聞

2022/8/29 16:40
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）民意調查顯示，由於能源價格飆漲，英國有1/4成年人今年不打算開冷氣過冬。在野黨國會議員表示，這樣的調查結果堪稱「國家醜聞」。

英國「衛報」（Guardian）報導，針對英國2000多名成年人的調查發現，23%受訪者表示今冬不會開暖氣。宣稱不會開暖氣的族群，以小孩在18歲以下的父母比例更高，有27%說他們會被迫讓暖氣閒置。

約7成受訪者表示，今冬會比較少開暖氣。11%說正在考慮貸款支付額外開銷，而會這麼做的家長比例更高達17%。

主管機關天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）先前宣布，能源價格上限將從10月起提高80%，這將使得每年平均瓦斯及電力開銷從1971英鎊（約新台幣7萬元）增加到3549英鎊（約新台幣12.5萬元）。

委託進行這項調查的自由民主黨（Liberal Democrats）敦促即將上任的首相協助捉襟見肘的一般家庭。

一般認為，新首相會由特拉斯（Liz Truss）出任。

自由民主黨發言人、國會議員賈丁（Christine Jardine）表示：「國內各地家庭和退休人士做出讓人難過的決定，這是因為政府救不了他們。」

「這是國家醜聞，家長們得在開暖氣和餵飽孩子之間做選擇，不應該這樣。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110829

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