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阻非法移民 立陶宛在白俄羅斯邊界築鐵絲網柵欄

2022/8/30 09:54
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（中央社維爾紐斯29日綜合外電報導）立陶宛今天表示，已在毗鄰白俄羅斯的邊界處修築一道圍牆，以打擊西方國家聲稱由明斯克所策劃的非法移民。

歐洲聯盟（EU）成員國立陶宛今年非法移民激增，約有4200名主要來自中東和非洲的移民從鄰國白俄羅斯越境。

西方指控白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府操縱其盟友俄羅斯的移民流動，作為「混合」戰爭的一部分，但遭明斯克否認。

一道4公尺高、由帶刺鐵絲網組成的屏障，矗立在立陶宛和白俄羅斯綿延約550公里的共同邊界。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）宣布相關計畫已經完成，並表示「技術上不可能」沿著整個邊境架設跨越湖泊、河流和沼澤的實體屏障。

立陶宛實施嚴厲的移民政策，以致外界指控其進行非法阻撓。

席莫尼特說，她的政府將繼續施行政策，並研究在不實施緊急狀態的情況下合法維持政策的可能性；但她承認這將是國際法方面的挑戰，立陶宛還有「許多工作要做」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110830

席莫尼特
台灣參加立陶宛民主高階會談 烏克蘭外長視訊致詞
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