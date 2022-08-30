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印度大亨阿達尼登全球第3大富豪 亞洲第一人

2022/8/30 21:25（8/30 21:55 更新）
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印度大亨阿達尼（圖）30日躍升為彭博億萬富翁指數全球第3富有的人，僅次於馬斯克和貝佐斯。（路透社）
印度大亨阿達尼（圖）30日躍升為彭博億萬富翁指數全球第3富有的人，僅次於馬斯克和貝佐斯。（路透社）
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（中央社孟買30日綜合外電報導）印度大亨阿達尼（Gautam Adani）今天躍升為彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）中世界第3富有的人，這也是亞洲人首度進入這個排行榜的前3名。

法新社報導，這名白手起家的億萬富豪去年資產淨值增加了一倍多，達到1374億美元（約新台幣4兆1800億元），因此在彭博億萬富翁指數排名上升20位，現在僅次於全球首富、電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk），以及亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

現年60歲的阿達尼靠著港口業務和大宗商品貿易發跡，如今經營印度第3大企業集團阿達尼集團（Adani Group），業務涵蓋煤礦開採、食用油、機場和新聞媒體等。

阿達尼持有75%股份的集團旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises），自2020年3月以來股價飆升幅度超過2400%，光在過去6個月就翻漲一倍。

加上集團其他企業的股價也大漲，使得阿達尼的財富一躍超越他在印度商界頭號對手、信實工業公司（Reliance Industries）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）。

阿達尼出生於印度西部古茶拉底省（Gujarat）的阿默達巴德（Ahmedabad）一個中產階級家庭。他大學輟學後，在鑽石業短暫工作，於1988年開始他的出口事業。

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近年來，阿達尼集團涉足石化、水泥、資料中心和煉銅等產業，此外還創立一個目標遠大的再生能源事業。

不過，阿達尼集團迅速擴張投入資本密集產業，已引發外界擔憂。惠譽集團（Fitch Group）旗下信貸研究公司CreditSights上週便警告，阿達尼集團財務已「嚴重過度槓桿化」。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110830

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