和平終結冷戰 戈巴契夫離世全球哀悼致意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）以不流血方式終結冷戰，但未能阻止蘇聯瓦解的前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）今天病逝，享耆壽91歲，各國領袖、國際組織紛紛致上哀悼之意。

路透社報導， 戈巴契夫 戈巴契夫小百科 生日：1931年3月2日

經歷：

1985年出任蘇聯共產黨中央委員會總書記

1987、1989兩度當選美國時代雜誌年度風雲人物

1990至1991年當選蘇聯總統

1990年獲諾貝爾和平獎 看更多 關閉 今晚在久病之後逝世，將安葬在莫斯科墓園，長眠於1999年去世的妻子賴莎（Raisa）身旁。

以下是全球各界對戈巴契夫離世的回應：

● 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）

蒲亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國際傳真社（Interfax News Agency），蒲亭表達「他最深切的哀悼」，還說蒲亭「明天將給戈巴契夫的親友發一封慰問電。」

● 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

馬克宏推文「對戈巴契夫的離世傳達哀悼之意，他是一位和平人士，他的選擇為俄羅斯人民開闢自由之路。他對歐洲和平的承諾，改變了我們共同的歷史」。

● 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）

「我對戈巴契夫離世深感哀痛，他是一位改變歷史進程、獨一無二的政治家。他為冷戰和平告終的付出比任何其他人都要多。」「這個世界失去了一位傑出的全球領袖、盡心盡力的多邊主義者，以及孜孜不倦的和平倡議者。」

● 歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）

「戈巴契夫是一位值得信賴和備受尊敬的領導者。他在終結冷戰上扮演關鍵角色並拉下鐵幕。這為自由的歐洲開路…這是我們不會遺忘的功績。」

● 前美國國務卿貝克（James Baker III）

「歷史將記載戈巴契夫是一位偉人，他引導國家走向民主。由於他決定不使用武力來維繫帝國，他在以和平方式終結冷戰方面扮演關鍵角色…整個自由世界都深深緬懷他。」

● 英國首相強生（Boris Johnson）

「我一直欽佩他以和平方式結束冷戰所展現出的勇氣和正直…在蒲亭侵略烏克蘭之際，他對開放蘇聯社會的不懈承諾仍是我們所有人的榜樣。」

● 雷根基金會暨研究所（Reagan Foundation and Institute）

「雷根基金會暨研究所哀悼前蘇聯領袖戈巴契夫離世，他曾是（美國前總統）雷根（Ronald Reagan）的政治對手，最後卻成為朋友。我們對戈巴契夫家屬和俄羅斯人民傳達我們的思念與祈禱。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110831