美國西南部危險熱浪來襲 加州呼籲節約用電

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國西南部今天遭逢「危險」熱浪，預計高溫天氣將持續到下週。加州電力系統管理局今天表示，由於未來連續高溫將對電網造成壓力，本週末可能需要節約用電，避免停電情況發生。

綜合法新社和路透社報導，天氣預報員表示，加州、內華達州和亞利桑那州部分地區將出現熱穹現象，人口密集的洛杉磯郊區氣溫預計將高達攝氏44度。

美國國家氣象局（National Weather Service）警告：「危險的高溫天氣預計將持續整週。」

美國國家氣象局也警告：「長時間處於過度高溫的環境會大幅增加與高溫有關的疾病發生，從事戶外工作或活動的民眾尤須注意。」

氣象局說：「無法獲得充分水分或確實降溫的族群風險最高，但多數人也可能受到影響。」

夜間氣溫預計不會緩解多少，許多地方的最低氣溫很難下降到攝氏26度以下。

洛杉磯及其周邊地區今天開始升溫，內陸地區氣溫已炙熱難耐。

加州奧克斯納德（Oxnard）國家氣象局氣象學家史威特（David Sweet）指出，情況還會更糟。

史威特告訴法新社：「熱浪將從明天開始，至少會持續到9月5日。」他警告，這段時間的天氣將熱到足以「發出超高溫警報」。

加州電力系統管理局（California Independent System Operator）今天表示，由於從明天起的連續高溫將對電網造成壓力，本週末可能需要節約用電，避免停電情況發生。

對此，加州電力系統管理局發布限制檢修工作（Restricted Maintenance Operations），從明天起到9月6日，每天中午至晚上10點，「市場參與者應避免執行定期維護作業，以確保所有可用發電和輸電線路都能處於運作狀態」。

法新社指出，南加州9月遭遇熱浪並不罕見，但即便該地區幾乎天天處在太陽炙曬下，超過攝氏37度的高溫依舊十分炎熱。

這波熱浪來襲前，美國西南部大片地區最近幾週才遭到暴雨襲擊，部分地區還爆發洪水，包括乾燥不已的死谷國家公園（Death Valley National Park）。

科學家表示，全球暖化主要是因人類對化石燃料帶來的動力索求無度所致，暖化的影響使自然天氣的變化更加極端。熱浪更熱更強，暴風雨越下越大且多數時候也更危險。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110831