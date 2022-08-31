加州通過適齡設計法案 科技公司須重視兒童福祉

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（中央社舊金山30日綜合外電報導）美國加州議員今天通過法案，要求科技公司在設計應用程式（App）或其他線上產品時，把兒童福祉置於利潤之上。

法新社報導，這項「加州適齡設計規範法案」（California Age-Appropriate Design Code Act）將遞交州長紐松（Gavin Newsom）簽名，才能成為州法。

加州是Meta、谷歌（Google）和蘋果（Apple）等矽谷巨頭的所在地。

加州眾議員威克斯（Buffy Wicks）表示，議會以全體無異議通過這項法案。

若「加州適齡設計規範法案」簽署成法，製作App或網站的科技公司往後就得在產品中建立兒童保護機制，即便產品是以成人為訴求。

法案寫道：「企業開發與提供兒童可能使用的線上服務、產品或功能，在設計、開發和提供線上服務、產品或功能時，應考慮兒童的最大利益。」

「如果商業利益與兒童的最大利益發生衝突，公司應將兒童的隱私、安全和福祉置於商業利益之上。」

威克斯在推文中說，這條法律將禁止科技公司對兒童進行剖析、出售兒童的資料、推算兒童的年齡、設計不利兒童福祉的功能。

根據兒童網路權利倡議組織「五權基金會」（5Rights Foundation）的說法，「加州適齡設計規範法案」以英國去年通過的適齡設計規範（Age Appropriate Design Code）為藍本。

「五權基金會」創始人基德隆（Beeban Kidron）在新聞稿中說：「透過這項法案，加州不僅為生活在科技行業後院的兒童訂定了標準，也為美國其他地區和世界鋪平了道路。」

但成員包括谷歌、Meta和TikTok的產業協會NetChoice 呼籲州長，否決「加州適齡設計規範法案」與其他兩個尋求規範網路平台運作方式的法案。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1110831