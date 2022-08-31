土耳其第2季GDP年增7.6% 民眾消費成推手

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土耳其在民眾消費激增，2022年第2季國內生產毛額比去年同期高7.6%，較多數國家亮眼。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年8月31日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡31日專電）土耳其通貨膨脹率飆升，刷新24年來的紀錄，但是在民眾消費激增的驅動下，第2季國內生產毛額（GDP）比去年同期高7.6%，較多數國家亮眼。不過已有跡象顯示，這波經濟成長恐怕已經來到尾聲。

土耳其明年將迎來大選，面對經濟成長及通貨膨脹間的權衡，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）力推以出口及生產為主的經濟模式，物價及幣值穩定則是其次，如今貨幣里拉處於創紀錄新低。

彭博（Bloomberg）今天報導，艾爾段力挺低利率政策，並仰賴家庭及企業的韌性，因應可能飆逾80%的通貨膨脹率。土耳其國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）8月表示，不會使經濟成長受到影響，因此需要時間處理通貨膨脹。

土耳其央行去年調降主要利率500個基點後，央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）並未採取措施抑制物價，還避免緊縮貨幣。央行今年8月又宣布降息，令市場大感錯愕。

家庭消費是土耳其經濟成長的主要推力，比去年同期高22.5%。土耳其出口成長16.4%，進口增5.8%。政府消費支出方面，則比去年同期高2.3%。

家庭消費占整體支出近半下，貨幣刺激措施已經增加需求及貸款。土耳其跨行信用卡中心（Interbank Card Center）數據顯示，今年4月至6月期間，土耳其信用卡用於購物的使用量比去年同期增逾112% 。

蓬勃的旅遊業也為土耳其經濟注入動能，今年迄今為止，外國人入境人數及支出飆升100%以上。根據土耳其統計局（TurkStat），服務業第2季年成長率為18.1%。

然而，土耳其這波經濟成長可能已經來到尾聲。分析師8月一項調查顯示，第3季年度GDP成長率可能會降至3.3%，第4季則可能下滑至1.3%。工業生產及零售業也已經出現放緩跡象。此外，土耳其製造業7月的商業環境，也惡化到首波疫情以來最嚴峻的程度。

歐洲經濟衰退尤其令人憂心，因為歐洲是土耳其主要出口地。央行已經指出，經濟「失去若干動力」是8月降息的原因。

荷蘭國際集團（ING）經濟學分析師麥爾江（Muhammet Mercan）等表示：「我們看到持續的成本壓力、全球金融環境緊縮以及當地充滿挑戰的監管環境，為企業部門帶來壓力」。

「歐元區經濟放緩，（土耳其）出口勢頭可能會減弱。」（編輯：黃自強）1110831