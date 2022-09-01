IMF和斯里蘭卡達成初步協議 4年紓困885億元

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（中央社可倫坡1日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天發表聲明表示，斯里蘭卡已和IMF達成初步協議，4年紓困29億美元（約新台幣885億元），以援助破產的斯里蘭卡。

法新社報導，IMF的紓困將取決於斯里蘭卡510億美元外債的重整計畫。

IMF在和可倫坡當局經過9天的會談後發表聲明說：「國際貨幣基金對斯里蘭卡新金援計畫的目標，是恢復總體經濟穩定，以及債務的可持續性。」

聲明表示：「斯里蘭卡的債務減免和多邊夥伴的額外融資，將有助於確保債務可持續性和縮小融資缺口。」

IMF表示，斯里蘭卡已經同意提高歲入，取消補助，確保彈性匯率，並重建已見底的外匯儲備。

此外，除了確保和民間債權人達成集體協議外，IMF也要求斯里蘭卡的官方債權人提供融資保證。

「在國際貨幣基金（IMF）可提供金援前，斯里蘭卡官方債權人的融資保證以恢復債務可持續性，並致力和民間債權人達成集體協議，至關重要。」

根據路透社報導，這項初步協議仍有待IMF的管理和執行委員會通過，並將視斯里蘭卡當局遵守之前所達成協議的措施而定。

聲明中表示：「從世界歲收最低的國家之一開始，這項計畫將執行主要稅賦改革。改革包括提高個人所得稅逐級提高的累進稅程度，擴大公司稅和加值稅的稅基。」

斯里蘭卡必須重整近300億美元的債務，而日本願意帶領和其他主要債權人的會談，這些債權人包括印度和中國。

斯里蘭卡發行價值190億美元的主權債券中，多數由國際銀行和資產管理公司持有。這些債券現在被打入違約，可倫坡當局也必須和他們達成協議。

斯里蘭卡這波前所未見的經濟危機引發街頭抗議示威，迫使7月時任總統的拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃往海外。

人口約2200萬的斯里蘭卡苦於糧食、燃料和醫藥短缺，並自去年底開始面臨長期缺電和飆漲的通膨。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110901