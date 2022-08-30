斯里蘭卡提出改革路線圖 盼促經濟脫困

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（中央社記者林行健新德里30日專電）斯里蘭卡總統兼財政部長威克瑞米辛赫今天向國會提出2022年臨時預算案，並在演說中公布經濟改革路線圖，希望在短、中期內讓國家逐漸擺脫經濟困境。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）演說時表示，自9月1日起，斯里蘭卡加值稅將從現行的12%增至15%，今年5月推出的一些稅務改革計畫，也將於10月起開始實施。

此外，18歲以上公民一律強制進行稅務登記，各地方政府必須在2022年終以前落實線上徵稅計畫。

威克瑞米辛赫說，政府的財政穩定計畫著眼於在2025年把稅收提升至國內生產毛額（GDP）的15%、讓基礎預算盈餘達到GDP的2%以上，並在中期內把公共債務降至GDP的100%以內。

截至2021年年底，斯里蘭卡政府稅收為國內生產毛額的8.2%，公共債務是GDP的110%。

威克瑞米辛赫也宣布，政府與國際貨幣基金（IMF）的紓困談判已進入最後階段，不久後也將與主要債權國展開債務重組協商。此外，聯合國正與多個國際組織為斯里蘭卡發起糧食安全計畫。

他也提出諸多具體措施，為政府開源節流以及鞏固社會安全網。

為減少對燃油的依賴，斯里蘭卡政府未來採購車輛將僅限於電動車，並提供稅務優惠，鼓勵國內廠商生產電動三輪車；為滿足資本調整的需求，政府將把公營銀行的20%股分分配給存戶及員工。

斯里蘭卡也將為6萬1000戶挨餓家庭、孕婦、長者、殘障人士、弱勢家庭、腎臟病患、偏鄉農漁民等，提供多項救濟與補助。

在農業方面，斯里蘭卡將推出糧食安全計畫，提高生產、採收、儲藏、及分銷的能力與效率，並減免農民向國有銀行欠下的農耕貸款。

其他的措施還包括：設置獨立部門監督國有企業重組、國營企業績效，成立債務管理單位管理國家債務、成立機構來促進公私業界投資合作、推動觀光產業、雇用無業青年至公地務農、開放外籍生前來就學以賺取外匯等。

斯里蘭卡政府因長年貪腐、經濟管理不善等因素，於7月初宣告破產。（編輯：林憬屏）1110830