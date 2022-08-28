遠望5號餘波 中國印度外交官爆口水戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里28日專電）中國研究測量船「遠望5號」稍早訪問斯里蘭卡，引發中國與印度角力。如今「遠望5號」已經駛離，但餘波盪漾，中國與印度駐斯里蘭卡外交機構最近再爆一輪口水戰。

中方早於今年6月就向斯里蘭卡政府申請「遠望5號」靠港， 7月中旬獲可倫坡同意，但在印度與美國的關切下，可倫坡要求「遠望5號」暫緩到訪。

印度與美國指稱「遠望5號」為間諜船，擔心它會刺探印度東部沿岸的敏感設施。

經過外交折衝，可倫坡准許「遠望5號」於16日駛入赫班托達港（Hambantota），前提是不得在斯里蘭卡海域從事研究工作；「遠望5號」於22日離去，據信航返中國江蘇省的江陰港。

中國駐斯里蘭卡大使館網站26日貼出中國駐斯里蘭卡大使戚振宏的英文文章，讚揚中國與斯里蘭卡共同抗拒了「第3方」的「粗魯且無理干涉」，成功地捍衛了彼此的主權。

戚振宏提到，斯里蘭卡在歷史上遭到「北方鄰國」的17次侵略，如今主權不容再遭侵犯；雖然戚振宏沒有公開點名，但「北方鄰國」顯然是指印度。

為此，印度駐斯里蘭卡高級專員署昨晚透過推特，斥責戚振宏的言論有違外交禮儀，並稱他對「北方鄰國」的看法，恐怕才是中國素行的寫照。

同時，印度駐斯里蘭卡高級專員署也意有所指地說，許多較小的國家正面臨不透明性以及背債等挑戰，斯里蘭卡現今的局勢就是值得警惕的實例。斯里蘭卡現在需要的是支持，而不是用以滿足「另一國」企圖的壓力和爭議。

推文同樣沒有點名，但應是在暗諷中國的「一帶一路」倡議。

在「一帶一路」之下，中國為斯里蘭卡提供了巨額貸款，修建新機場、打造金融中心、擴建可倫坡港，以及興建赫班托達港等。其中，赫班托達港已因斯里蘭卡政府無力還債，而被租給一家中國國有企業長達99年。（編輯：林憬屏）1110828