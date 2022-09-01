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巴基斯坦雨季降雨量超過往常10倍 逾1/3國土泡水

2022/9/1 23:22
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）歐洲太空總署（ESA）今天表示，巴基斯坦降下較往常多出10倍的雨量，造成嚴重洪災逾1/3國土泡水。ESA也公布衛星影像，顯示印度河（Indus）氾濫而在巴基斯坦形成一個廣闊湖泊。

法新社報導，巴基斯坦目前的降雨被聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稱為「超大雨季」，從6月至今已造成數百人喪生，並形成威力強大的洪水，沖走了大面積農地上的重要作物，並損壞或摧毀100多萬戶民宅。

歐洲太空總署發布聲明說，歐盟哥白尼衛星（Copernicus）的數據，已被用於從太空繪製洪水規模圖，以協助救災行動。

聲明提到：「6月中旬以來的雨季強降雨比往常多出10倍，現已使巴基斯坦1/3以上國土淪為澤國。」

歐洲太空總署公布衛星影像，顯示印度河氾濫的一處地區「實際上形成了一個狹長的湖泊，寬達數十公里」，位於德拉穆拉德賈馬里市（Dera Murad Jamali）和拉卡納市（Larkana）之間。

官員指出，巴基斯坦已有3300萬以上人口受災，也就是約全國1/7人口，重建工作將耗費100億美元。

古特瑞斯指出，巴國目前的洪水是「氣候災難」，並呼籲籌集1億6000萬美元應急基金。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110901

古特瑞斯
巴基斯坦洪患影響3300萬人 UN籲募集近49億元救災 歐「團結通道」運糧奏效 烏穀物出口近戰前水準
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