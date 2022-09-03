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首頁 / 國際

歐盟憂入冬恐又有新變種 籲各國速推加強針

2022/9/3 10:37
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（中央社柏林2日綜合外電報導）歐盟官員與衛生專家今天敦促各成員國加緊作業，以防秋冬後又一波COVID-19疫情；歐盟執委會並擔心入冬後會出現全新病毒株，促請各國應盡快展開疫苗加強針接種。

歐盟藥品管理局（EMA）1日核准輝瑞（Pfizer）/BNT以及莫德納（Moderna）的次世代疫苗使用；兩款改良版疫苗將能對付Omicron病毒株及其亞變種。

德國之聲（DW）報導，歐盟執委會公布一系列具體相關配套與策略供27個成員國遵循，包括優先為高風險族群接種加強針，並盡速減少接種缺口，讓尚未完整施打基礎劑與第一次加強針的人完成接種，特別是之前年齡未到但現已符合接種資格的幼童。

歐盟執委會表示未來幾個月隨天候轉冷，更多活動將轉入室內加上校園開學，恐助長病毒傳播，此外疫情疲乏帶來的鬆懈與各國鬆綁防疫措施，都不利後續的秋冬防疫。

歐盟執委會在聲明中說：「各項因素使病毒更易於快速流竄，也給能繼續躲過免疫機制的新病毒變種製造機會，進而又造成大量感染或引發嚴重疾病。」

歐盟藥品管理局疫苗事務負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）今天在記者會說：「可能已又有全新的變種，只是目前我們還不知道。」

他呼籲人們不要等次世代疫苗，現在仍應繼續接種，「現有的疫苗縱然在預防感染的效果不足，但仍能預防染疫後轉為重症或病故」。

歐盟地區目前每週仍平均有2300人染疫病故。（譯者：陳亦偉）1110903

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