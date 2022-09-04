面對美以威脅 伊朗：強化民防並提高防空戰備

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（中央社杜拜3日綜合外電報導）路透社報導，在伊朗與美、以緊張關係升高之際，伊朗軍方官員今天表示，德黑蘭當局在國內51座城市設置民防系統，提高防空戰備，以擊退任何可能來自國外的攻擊。

伊朗媒體引述伊朗國防部副部長法拉希（Mehdi Farahi）的話報導指出，民防設備將可以讓伊朗利用24小時運作的軟體，根據威脅和風險的型態，「辨識和監測」威脅。

法拉希表示：「近來戰鬥的型態變得更為錯綜複雜，這取決於各別國家的強項而定。」他指出，結合網路、生化和放射性武器攻擊的混合型態戰爭已取代了傳統戰爭。他並未點出哪些國家對伊朗構成威脅。

伊朗先前指控以色列和美國近年來的網路攻擊，對該國的基礎設施造成破壞。德黑蘭還指控以色列破壞伊朗核子設施，以色列當局沒證實，也未否認。

中東地區長期籠罩在美伊軍事緊張的陰影下。即便兩國尋求核子談判，伊朗本週仍在紅海試圖查扣美軍無人水面艇，但隨後又收手。

美國海軍8月30日表示，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）海軍試圖攔下美國第五艦隊操作的一艘無人水面艇（unmanned surface vessel），遭美軍擋下。伊朗表示，這艘無人水面艇對海上交通構成危險。

此外，伊朗國營媒體報導，伊朗安全部隊在北部地區逮捕12名巴哈伊教（Baha’i faith）信徒。

伊朗當局將巴哈伊教視為伊斯蘭的異端分支，並指控巴哈伊教信徒和以色列有關係，因為巴哈伊教一座建於一百多年前的聖殿位於以色列。

包括國際特赦組織（Amnesty International）在內的人權團體譴責伊朗當局近幾個月來對伊朗少數宗教巴哈伊教擴大迫害，共有數十人遭到逮捕，家園被毀。

巴哈伊教方面表示，自伊朗1979年伊斯蘭革命以來，已有數以百計的巴哈伊教信徒遭拘禁和處決。伊朗政府對此已予以否認。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110904