東京新增病例降至4位數 連14天低於上週同日

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情似有趨緩，東京都今天新增確診病例數已低於萬例來到9635例，也是連續14天低於上週同日。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時20分止，日本全境至少新增10萬410例確診病例及192例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增9635例確診病例，較上週日減少6199例，連續兩週低於上週同日，疫情持續趨緩。東京都9月3日新增確診病例1萬2561例。

日本經濟新聞統計，東京都至今累計病例數297萬4679例，包括5439例死亡病例。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增5604例確診病例，較上週日減少1931例，連續12天低於上週同日，至今累計病例數138萬836例，包括2833例死亡病例。

大阪府今天新增7581例確診病例，較上週日減少4000多例，至今累計病例數195萬5315例，包括6116例死亡病例。

福岡縣今天新增4924例確診病例，是今年7月19日後再度低於5000例，也是連續12天低於上週同日，至今累計病例數100萬8683例，包括1789例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1146例確診病例，較上週日的2252例減少1106例，連續15天低於上週同日，至今累計病例數48萬1801例。目前專責病床使用率59%，重症病床使用率47.9%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增771.93人染疫，呈現持續趨緩，德島縣以1251.11人居日本各地之冠、鹿兒島縣以1198.94人次之；沖繩縣以1020.52人排名第7。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110904