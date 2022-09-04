紓緩能源危機衝擊 德國政府同意1.98兆元救濟計畫

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（中央社柏林4日綜合外電報導）俄羅斯天然氣供應減少、國際能源價格飆漲。根據法新社看到的政策文件，德國政府今天同意一項紓緩民眾生活壓力的650億歐元（約新台幣1兆9881億元）計畫。

法新社報導，德國執政聯盟夥伴在這份文件中指出：「由於高能源價格壓力遽增，及時而且符合比例的救濟有其必要。」文件內容同時表示，整個方案「超過650億歐元」。

這項措施涵蓋對數以百萬計領取養老金民眾一次性發給300歐元，幫助他們支應不斷增加的能源費。

政府也將鎖定學生族提供200歐元小額一次性撥款，並對領取房屋補貼人士提供暖氣費。

德國此前已經提供總額300億歐元的兩項救濟方案，包括調降汽油稅，以及廣受歡迎的對公共運輸票券進行大幅補貼。

根據上述協議，政府將撥款15億歐元來延續9歐元吃到飽的大眾運輸月票措施，不過價格可能調漲。

為滿足需求，德國多年以來仰賴俄羅斯能源進口。隨著莫斯科減少供應，柏林已經感受到能源價格上漲的衝擊。

路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天指出，政府將動支暴利稅收入，以降低天然氣、石油和煤炭的終端消費者價格。他宣布推出有關措施，以減輕日益升高能源價格對民眾造成的衝擊。

蕭茲表示，政府計劃將某些社會福利與當前通膨率或未來的預期通膨率掛鉤，並且將撥款15億歐元支應公共運輸折扣優惠所需。

歐洲第一大經濟體德國民眾和企業正苦於因應通膨日增形勢，相關措施為德國執政聯盟今天同意的650億歐元救濟方案其中一環。

與此同時，德國財政部長林德納（Christian Lindner）今天表示，憲法中的債務減速機制（debt brake）不會受到650億歐元救濟方案影響。

林德納表示，由於通膨最近已為國家創造高稅收，計劃中的救濟措施可能納入現有的2022年和2023年預算計畫中。他強調，沒有必要為相關方案所需經費而提出2022年追加預算。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110904