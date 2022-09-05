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土耳其軍艦停泊以色列 時隔逾十年首見

2022/9/5 10:35（9/5 10:46 更新）
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土耳其TCG凱末爾號（F247）巡防艦4日停靠在以色列北部港口海法。（美聯社）
土耳其TCG凱末爾號（F247）巡防艦4日停靠在以色列北部港口海法。（美聯社）
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（中央社以色列海法4日綜合外電報導）官員和目擊者今天表示，以色列與土耳其之間關係改善之際，一艘土耳其軍艦在週末停靠以色列，這是自2010年以來首次。

法新社報導，土耳其TCG凱末爾號（TCG Kemalreis）巡防艦今天停靠在以色列北部港口海法（Haifa），此地是以色列海軍總部所在。

以色列軍方發言人表示，這艘軍艦中途停留，這是北大西洋公約組織（NATO）活動的一部分。

安卡拉方面，土耳其國防部表示，這艘巡防艦將在海法港停留至9月6日。

經過數月來的外交關係回溫，以色列和土耳其於8月17日宣布全面恢復關係，再度互派大使。

2010年，土耳其船隊試圖突破以色列封鎖，運送援助物資到加薩走廊（Gaza），以色列襲擊土耳其援助船藍色馬爾馬拉號（Mavi Marmara），導致10名土耳其人喪命，兩國關係從此降至冰點，此後再沒有土耳其軍艦停靠以色列。（譯者：紀錦玲/核稿：）1110905

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