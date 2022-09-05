菲總統小馬可仕首次出訪抵印尼 商談加強國防關係

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（中央社雅加達5日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕今天抵達印尼進行國是訪問，與印尼總統佐科威會談。小馬可仕此行的重點是強化這兩個鄰國之間的國防、貿易和其他關係。

路透社報導，這是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在今年5月總統選舉贏得壓倒性大勝以來首次正式出訪。除了印尼，他還將訪問新加坡。

佐科威（Joko Widodo）表示，他和小馬可仕簽署了一項國防及安全合作協議、一份5年外交行動計劃，兩人並同意加速檢討海上邊界安排。

佐科威說，和去年相較，兩國貿易成長了近50%，他呼籲進一步發展邊界貿易以及重振運輸路線。

小馬可仕在印尼西爪哇茂物市（Bogor）與佐科威一起發表談話時稱，兩國皆致力透過擁有10個成員國的東南亞國家協會（ASEAN）來維護區域穩定。

他說：「我們也詳細談論了我們認為東協在我們面臨困難時應該扮演的角色，尤其在這個地緣政治非常動蕩的時期，不僅在我們地區，在世界其他地區也一樣。」

「我們同意東協將成為主導力量，推動我們所期盼的變革，持續為我們的國家帶來和平。」

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天刊登的一篇評論寫道，這次訪問也是新上任的小馬可仕就維羅索（Mary Jane Veloso）一案遊說佐科威的機會，來自菲律賓的維羅索因走私毒品被印尼判處死刑，尚未執行。兩位總統皆未公開提及此案.

另外，兩位領袖皆對近年來兩國發生的自殺炸彈攻擊事件感到擔憂。2017年伊斯蘭恐怖分子攻擊菲律賓南部的馬拉韋市（Marawi），印尼武裝分子亦參與其中，說明地區極端分子之間有聯繫。

小馬可仕及其經濟團隊今天還將與印尼商界領袖會面，預定明天飛往新加坡。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110905