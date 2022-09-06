加拿大兄弟檔持刀刺殺案 1嫌身亡1在逃持有武器

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

加拿大薩克其萬省發生匪徒持刀刺殺民眾事件，兩名嫌犯分別是30歲的邁爾斯．桑德森（右）和31歲的達米恩．桑德森（左）。（RCMP/Handout via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華5日綜合外電報導）加拿大薩克其萬省發生匪徒持刀刺殺民眾事件，造成10人死亡、18人受傷。警方今天表示，涉案的是一對兄弟，其中一人被發現已經死亡，並警告在逃嫌犯持有武器具危險性。

綜合法新社和路透社報導，在加拿大西部薩克其萬省（Saskatchewan）偏遠的詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）原住民社區和韋爾登鎮（Weldon）發生的攻擊，是加拿大有史以來死亡人數最多的大規模暴力事件之一。

自昨天上午至今，警方一直在薩克其萬省和兩個鄰近省追捕兩名嫌犯，他們分別是30歲的邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）和31歲的達米恩．桑德森（Damien Sanderson）。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）助理專員布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）在記者會表示，今天下午在一棟房屋外附近的一片茂密草叢中，發現達米恩．桑德森的遺體，詹姆士史密斯克里民族當局正在對這棟屋子進行調查。

她說，遺體身上有「明顯傷勢」，但不是自己造成。

布萊克莫爾說：「我們無法確定達米安是如何死的。」他「有可能」是被他的弟弟邁爾斯殺害，邁爾斯仍然在逃，布萊克莫爾「堅信」他可能也受了傷。

布萊克莫爾說：「邁爾斯有涉及人身和財產犯罪的一長串犯罪紀錄。我們認為他持有武器，具有危險性，民眾千萬不要靠近他。」

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，邁爾斯因毆打、搶劫、損害和言語威脅罪入獄服刑，假釋出獄後停止與假釋官會面，薩克其萬省薩斯卡東（Saskatoon）警方自5月來一直在找他。

達米安的確切死因將由薩克其萬省驗屍官辦公室解剖釐清，目前驗屍官辦公室尚未確定解剖日期和時間。

警方仍繼續追捕邁爾斯，邊境官員警告他可能會試圖潛入美國。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1110906