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美陰謀論名嘴瓊斯謊稱桑迪胡克小學槍擊是騙局 判賠1.2億元

2022/8/5 14:44（8/5 15:02 更新）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國德州陪審團今天表示，極右翼陰謀論名嘴瓊斯（Alex Jones）謊稱2012年桑迪胡克小學槍擊案是騙局，須賠償一名罹難孩童家屬至少410萬美元（約新台幣1.2億元）。

綜合法新社和路透社報導，陪審團商議一天後，決定了瓊斯應支付的補償性賠償金額。

48歲的瓊斯多年來一直在他的網站「資訊戰」（Infowars）和流行廣播節目中聲稱，桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案是槍枝管制倡導人士「策劃」的騙局，但後來承認這起造成20名學生與6名教職員身亡的槍擊案「百分之百是真的」。

罹難者家屬提出多項誹謗訴訟，瓊斯被判負有法律責任，這起德州官司率先打到賠償階段。

德州奧斯汀（Austin）的陪審團裁定，瓊斯因造成家屬情緒悲痛而須付410萬美元補償性賠償，陪審團接下來將聽取有關懲罰性賠償是否合理的證據，預計明天展開審議。

這筆補償性賠償金額遠低於原告求償的1.5億美元。原告是6歲受害者路易斯（Jesse Lewis）的父母赫斯林（Neil Heslin）與史嘉蕾．路易斯（Scarlett Lewis）。

他們的律師法拉爾（Kyle Farrar）在電郵中說：「我方滿意裁定結果，我們期待明天展開的懲罰性賠償階段。」

瓊斯今天並未出庭聆判，他的律師也未立即回應置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110805

瓊斯
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