美陰謀論者瓊斯涉誹謗 承認桑迪胡克槍擊案是真的

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2012年美國桑迪胡克小學發生槍擊案，造成26名師生死亡。圖為槍擊案發生後，警察到達小學門前。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

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（中央社奧斯汀3日綜合外電報導）多年來，美國極右翼陰謀論者瓊斯都向數以百萬計的追蹤者說，2012年桑迪胡克小學槍擊案是騙局，孩童沒有遭殺害，父母是假扮受害者的演員，這是為管制槍枝而精心策劃的花招。

美聯社報導，瓊斯（Alex Jones）今天在陪審團面前說，他現在了解這樣是不負責任的，相信這場美國史上死傷最慘重的校園槍擊案「百分之百是真的」。

6歲受害者路易斯（Jesse Lewis）的父母赫斯林（Neil Heslin）與史嘉蕾．路易斯（Scarlett Lewis）對瓊斯與他的奧斯汀媒體公司「言論自由系統」（Free Speech Systems）提出誹謗訴訟，瓊斯在兩週庭審的最後一天向大家懺悔。

2012年12月14日，康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）發生槍擊案，造成20名學生與6名教師身亡，當時為一年級生的路易斯是其中一人。

瓊斯說：「我無意間捲入這些事件，這的確傷害了這些人的感受。」瓊斯也承認對其他嚴重悲劇事件散布陰謀論，包括奧克拉荷馬市與波士頓馬拉松爆炸案，以及拉斯維加斯和佛羅里達州派克蘭（Parkland）的大規模槍擊案，他說「我感到很抱歉」。

但對赫斯林與史嘉蕾．路易斯而言，瓊斯的道歉仍不足以撫慰他們的心。他們說，瓊斯以及他用於散播個人不實說法的旗下媒體帝國，必須為此負起責任。

赫斯林說：「亞力克斯（瓊斯）挑起這場戰爭，我會結束這場戰役。」

這對父母昨天作證時說，他們數十年來飽受創傷之苦，先是他們的兒子遭殺害，再來是住家遭槍擊，又接獲網路與電話威脅，在路上被陌生人騷擾，這些都是因瓊斯與他透過資訊戰（Infowars）網站向追蹤者散播陰謀論而起。

一名法醫精神病學家證實，這對父母因為持續性的創傷而罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder），類似軍人在戰爭時或受虐兒童的經歷。

法新社報導，赫斯林與史嘉蕾向瓊斯求償至少1億5000萬美元（約新台幣45億4200萬元）。瓊斯是前總統川普的盟友與支持者，川普2016年競選總統時經常上瓊斯的廣播節目。

他們的律師法拉爾（Kyle Farrar）在結辯時說：「我們來到這裏是要確保瓊斯與他的公司必須為他們胡亂散布謊言付出代價。」

法拉爾說，瓊斯散布錯誤訊息，「踩著他們的痛處牟利」，從網路流量與銷售InfoWars旗下產品撈錢，賺了數以千萬計美元。

瓊斯的律師雷納爾（F. Andino Reynal）跟陪審團說，創辦InfoWars的瓊斯不應為聽眾的任何行為負責。

雷納爾說：「亞力克斯（瓊斯）發表了一則訊息，他犯了錯。他信錯了人。他發表了後來證實是不實的訊息。」

InfoWars今年4月宣布破產，瓊斯旗下另一家公司Free Speech System上週聲請破產保護。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110804