美眾院：槍商售AR-15型步槍 10年來賺逾10億美元

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美國國會眾議院指出，全美槍械製造商過去10年來銷售AR-15類型半自動步槍的獲利達10億美元以上。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國會眾議院一個委員會今天指出，全美槍械製造商過去10年來銷售AR-15類型半自動步槍的獲利達10億美元以上。在連連發生殘忍的大規模槍擊事件後，國會議員在聽證會對槍械商進行質問。

法新社報導，民主黨籍眾議員馬洛尼（Carolyn Maloney）表示：「槍械業者製造的致命武器充斥著我們的鄰里、學校甚至教堂，他們因此致富。」

「即使槍械殺害的美國人比以往任何時候都多，但沒有任何製造商採取甚至是最起碼的措施來關注他們產品所造成的死傷狀況，這豈止是不負責任而已。」

丹尼爾防務公司（Daniel Defense）執行長丹尼爾（Marty Daniel）在眾院監督暨改革委員會（Committee on Oversight and Reform）舉行的聽證會上為自己的公司辯護。這家公司的產品被德州尤瓦爾迪（Uvalde）一名男子用來射殺了19名學童和2名教師。

丹尼爾說：「這項聽證會或明或暗的目的是要中傷、歸咎和企圖禁止現已流通的2400萬把運動步槍，但這些步槍都是合法擁有，並被數以百萬計美國人用來保護家園和親人。」

他表示：「我認為，我們國家的因應態度不須關注槍械的種類，而須關注可能犯下大規模槍擊案的那幾類人。」

監督暨改革委員會的共和黨籍議員也反駁民主黨籍議員的質問。肯塔基州眾議員柯默（James Comer）說：「槍械製造商並未引起暴力犯罪，是罪犯製造暴力犯罪。」

他表示：「我們將繼續維護所有守法槍械擁有者的權利，他們安全地使用、存放和攜帶槍械，包括AR-15突擊步槍。」

美聯社報導，監督暨改革委員會的調查報告指出，槍械商有時會使用一種行銷策略，將擁有槍械形容成年輕男子證明自己男子氣概的方式。

馬洛尼（Carolyn Maloney）說，這種行銷手段「令人深感不安，具剝削性而且不顧後果。簡言之，槍械業者是從無辜美國人流出的血液中獲利」。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1110728