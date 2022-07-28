美國芝加哥國慶日槍擊案 21歲嫌犯117項罪名起訴

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美國芝加哥郊區4日國慶遊行發生槍擊案，造成7死、逾30傷，21歲凶嫌克里莫三世27日被當局以117項罪名起訴。（圖取自twitter.com/LakeCoILSheriff）

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國芝加哥郊區高地公園4日舉行的國慶遊行發生大規模槍擊案，造成多人喪命。官方聲明指出，有關當局今天以117項罪名起訴21歲嫌犯克里莫三世，其中包括21項一級謀殺罪。

綜合法新社和路透社報導，有精神病史的年輕男子克里莫三世（Robert E. Crimo III）國慶日當天在芝加哥一處富裕郊區舉行的遊行活動中開槍，造成7人死亡、數十人受傷。

美國槍枝暴力猖獗，這是近來最新一起大規模攻擊事件。

克里莫三世犯案後喬裝成女性逃跑，數小時後落網，法官裁定不得交保。他後來對犯罪事實供認不諱，並表示他還策劃另一場攻擊。

根據檢方聲明，克里莫三世今天被控犯下21項一級謀殺罪，以及多項謀殺未遂及加重暴力行為罪。

伊利諾州湖郡（Lake County）檢察官萊因哈特（Eric Rinehart）在聲明中表示：「我們的調查仍在繼續進行，我們的專家正夜以繼日工作，以支持所有受到這項罪行影響的人。」

克里莫三世8月3日將出庭受審，屆時將正式向他宣讀所有起訴的罪名。

萊因哈特說，假如克里莫三世的謀殺罪名成立，他將面臨強制性終身監禁，不得假釋。

根據美國法律制度，檢察官可以召集一個公民小組，亦稱為大陪審團，這個小組有權決定是否有足夠證據將被告送上法庭接受審判。

美國槍枝暴力沉痾難癒又添新傷，根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站資料，每年約有4萬人命喪槍下。

這起大規模槍擊事件再度掀起全國對槍枝管制的激烈辯論，各界也對一個曾有心理健康問題和威脅行為的人如何能夠合法購入5把槍枝疑慮四起。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110728