印度科技重鎮班加羅爾洪災 台廠未傳災情

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（中央社記者林行健新德里6日專電）印度南部科技重鎮班加羅爾市（Bengaluru）連日下雨，造成許多地區洪災，損失慘重，所幸台商大致安好，未傳工廠受災情況。

班加羅爾市過去一週幾乎天天下雨，近兩天雨勢較大，釀成洪災。

當地台商會會長陳木騰今天接受中央社電話訪問時說，最近才與台商聚餐，也拜訪過一些台資工廠，並未聽聞台灣人或台廠受災，「台灣人大致安好。」

另方面，中華民國駐清奈辦事處長王北平同樣表示，並未接到台商求助或受災通報。

根據班加羅爾台商會的資料，目前在班加羅爾設點的台灣公司約20家，包括緯創、台達電、美心、Manly等，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩穩，返台避疫的台灣人也逐漸回歸，現在班加羅爾已有約60名台灣人。

印度多家電視台報導，班加羅爾許多地區成為水鄉，高級住宅區內，汽車被浸泡在黃色泥水中；市中心因可用車道變窄，導致大塞車，部分地區停水、停電。

班加羅爾有「印度矽谷」的美稱，超過400家全球研發中心及逾4000家新創公司在此設點。許多科技園區同樣無法倖免於水患，科技新貴只好搭乘農用拖拉機或是怪手上班。

根據新聞報導，至少1人在涉水時觸電身亡。

班加羅爾位於卡納塔卡省（Karnataka），省長彭麥（Basavaraj Bommai）表示，連日來已有430棟民宅被大水沖毀，另2188棟部分受損，多條道路、橋梁及電線桿因地基被沖刷而坍塌。

彭麥說，光是8月30日當天的另一次淹水，估計造成22億5000萬盧比（約新台幣8億6787萬元）的經濟損失。

當地氣象廳說，卡納塔卡省8月最後一週的降雨量較過去多出144%，9月前5天則較過去多出51%，是42年來新高，預計未來4天還會發生豪雨。

一名台商說，其實這幾天的雨勢並不算大，導致淹水的主要原因應是排水系統不佳。（編輯：韋樞）1110906